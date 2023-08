元々版画が大好きで、約10年前に古本で数万円で買ったものです。

当時から写真で見るようにヤケやシミがありました。物置の暗いところに置いていたですが、買った当時からこのような状態です。

絵の方はケント紙(画用紙のようなもの)の厚い用紙なので、それほどシミはありません。解説の方は薄い紙のせいなのかシミが多いです。

付録でついていた8枚の絵については、そのまま晒されていたので特に、ヤケやシミが多いです。

写真で見るような状態なので、それを察してご購入してください。

何せ1冊が大きいため、約5~6キロの重さがあります。一生もんで買ったのですが、さすがに歳に勝てなく、年に1回もしくは2回見るのが限度になりました。

今回、終活もかねて手放そうと思った次第です。

配達には、3個口になります。らくらくメルカリ便を使用しますが、1個口しか受け付けしていませんので、残りの2個口は通常のクロネコヤマトでお送りいたしますので、ご購入の際に、住所、お名前、電話番号ともメッセージにお書きください。

かなり見ごたえはあります。版画及び絵が好きな方、美術関係を目指している方には良い標本になると思います。

1970年代に出版していたもので、全10巻30万円です。

たぶん、送料だけで7、8,000円くらいはかかると思われますので、かなりの一品と思っています。

梱包に2、3日かかります。(土日が挟みましたら4、5日)それから発送になります。

世界版画大系 全10巻 筑摩書房



何度も言いますが、奇麗さを求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

