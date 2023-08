最大の割引 グラードンEX カイオーガEX PSA10 ポケモンカードゲーム

ご覧いただきありがとうございます。

ポケモンカード マリィの練習 プロモ ①



鑑定機関で最高ランクPSA10の評価を頂いたものになります。

⚠︎最高評価を獲得していてもごく稀に極小の傷等がある場合がございます。

即購入可です。

値下げに関しましてはご相談ください。

過度な値下げには対応できませんのでご理解ください。

トラブル回避の為返品、交換は対応できませんのでご了承ください。

写真追加につきましては気軽にコメントください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

