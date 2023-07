Kith ニューバランスコラボのM990KT4の30cmです。Kith Tokyo店頭抽選にて購入しました。

使用回数は4回ほど

防水スプレー後履き終わったらブラッシング、消臭抗菌スプレーをしてから木製のシューキーパーを入れてスニーカーボックスで保管しておりました。

普段からクリーニングしていましたが、出品に際してミッドソールはクリーナーをかけました。アウトソールは履いて頂くと思いますのでクリーニングはしておりません。

私自身が嫌なので、届いたらインソールの上が髪の毛だらけという事もありませんし、非喫煙者ですのでタバコの匂いがする事もありません。

踵も十分残っているのでまだまだ履いていただけますが、あくまでも使用品ですので細かい傷、汚れにご理解の無い方、神経質すぎる方は購入をお控え下さい。

付属品はパッケージを開けてありますが未使用のStanceソックス、袋、シューレース(未使用)、タグになります。画像にてご確認下さい。

トラブル防止のため購入前に気になる所は充分に質問頂きますよう宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

Kith ニューバランスコラボのM990KT4の30cmです。Kith Tokyo店頭抽選にて購入しました。使用回数は4回ほど 防水スプレー後履き終わったらブラッシング、消臭抗菌スプレーをしてから木製のシューキーパーを入れてスニーカーボックスで保管しておりました。普段からクリーニングしていましたが、出品に際してミッドソールはクリーナーをかけました。アウトソールは履いて頂くと思いますのでクリーニングはしておりません。私自身が嫌なので、届いたらインソールの上が髪の毛だらけという事もありませんし、非喫煙者ですのでタバコの匂いがする事もありません。踵も十分残っているのでまだまだ履いていただけますが、あくまでも使用品ですので細かい傷、汚れにご理解の無い方、神経質すぎる方は購入をお控え下さい。付属品はパッケージを開けてありますが未使用のStanceソックス、袋、シューレース(未使用)、タグになります。画像にてご確認下さい。トラブル防止のため購入前に気になる所は充分に質問頂きますよう宜しくお願い致します。

