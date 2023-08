COMME des GARCONS SHIRT FOREVER(コムデギャルソン シャツ フォーエバー)のストライプブラウスです。

シーズンを問わず展開する定番商品で形はワイド、ナロー、ベリーナロー、ボタンダウンの4種の内ワイドクラシックモデル、国内定価は税込¥47,300です。

品 番

FZ-B220

サイズ

S サイズ / 平置実寸

肩幅 49 身幅 62 袖丈 59.5 着丈 77.5 ㎝

※ バックプリーツは伸ばさず計測

※ 着丈は後ろ襟下より計測

※ 多少の誤差はご了承下さい

カラー

ホワイト×ブルー

素 材

綿 100%

MADE IN FRANCE

付属品

下げ札・替えボタン

状 態

新品未使用

ヨーロッパ正規店で購入後、未試着、未使用

※ 未使用の為、折り皺があります

商品詳細

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

コットンポプリン生地を使用した昔から変わらないリラックススタイルのシャツです。

身幅の広いボックスシルエットに太めのアーム、胸元のポケットが特徴です。

また、こちらは近年登場した襟羽が少し広い(7㎝弱程度)タイプです。

第2ボタンホールに付くタグ(ループ)は切り離されておらず、未使用品ですので状態の良い商品をお探しの方におすすめです。

備 考

配送はヤマト運輸の宅急便コンパクト(匿名・補償・追跡有)を予定していますがネコポス対応可能です。その場合は¥300お値引きしますので事前にお伝え下さい。

ご注意

当方の商品画像・文章はオリジナルです。承諾無くこれを(一部もしくは全部)複製する事は規約違反となりますのでご遠慮下さい。

COMME DES GARCONS コムデギャルソン

HOMME PLUS オムプリュス

SHIRT シャツ

DEUX ドゥ

BLACK ブラック

JUNYA WATAMABE ジュンヤワタナベ

MAN マン

eye アイ

PLAY プレイ

CDG

Comoli コモリ

SANS LIMITE サンリミット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 新品、未使用

