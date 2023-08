ご覧いただき、ありがとうございます。

実家の自室の整理のため、眠っていたスニーカーを出品しております。

この他にも何足か出品しておりますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。

6月4日まで最終値下げ価格にします!!

それまでに欲しい方がいなかったら出品を取り下げます!

商品:adidas Skateboarding Matchcourt High RX x Na-kel Smith “Purple Velvet”

カラー:DARK PURPLE/CREAM WHITE/METALLIC GOLD (CQ1119)

サイズ:29cm / US11

状態:10中10(新品未使用、出品の写真撮影のため開封)

◆完璧を求める方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

◆写真は実物になります。

SUPREMEでおなじみ、adidasライダーであるNa-Kel Smith(ナケル・スミス)の4作目のシグネチャーモデルです。

ロサンゼルス出身のNa-Kelらしく、ハリウッドや音楽のアイコン、文化などからインスパイアされたという鮮やかなパープルの色使いが目を引く1足となっています。

使用されているのはなんとベルベットとスエード素材といったプレミアムマテリアルです。

新品ですが、長期間、保管していたため、アウトソールに一部、若干の色移りが見られます。個人的にはほとんどわからない気がします。(写真4枚目)

箱の上、奥側が痛んでいます。(写真7枚目)

箱の中で乾燥剤と触れてしまっていた右足の内側のかかと上あたりに変化が見られます。丸くなっているところです。(写真8枚目、9枚目)

左足の内側にも若干のスレっぽいようなものがあります。気にならない程度かと思いますが、気になってしまう方もいるかもしれませんので掲載します。(写真10枚目)

発送は箱にエアキャップを巻いて、ヤマトの紙袋かダンボールに入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。

気になる部分や細かい状態など、何かご不明点がございましたらご購入前にご質問ください。

すり替え防止など、ご購入後の返品返金につきましてはお断りしておりますのでご了承の上、ご購入ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

