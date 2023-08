ご覧いただきありがとうございます★

プロフィールと、商品説明欄を一読しご検討の程宜しくお願い致します。

□即購入大歓迎♪

□フォロー割、複数購入でお値引きします。

□お値引き交渉◎お気軽にコメント下さい。

✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼

◾商品説明

ベルサイユ宮殿に飾ってあるような、お洒落で可愛いヨーロピアン高級振り子時計です。

柔らかな色合いをバランスよく上品に仕上げてあり、きらびやかな装飾がとってもゴージャスでラグジュアリー。

振り子は取り外し可能でサイレントタイプ(無音)ですので夜なども気になりません。

リビングや自分のお部屋に掛けるだけで、癒しの空間と変わります。

▼サイズ

【本体】 縦×38cm 横×32cm

奥行×8.5cm

【振り子】 27cm

振り子をはめて全長約63cmになります。

✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼

◾商品状態

今年7月に購入しており新品です。

✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼

◾概要

ヨーロッパや北欧、国内外のアンティーク雑貨等集めております。見るだけでも心が踊る幸せになれるような素敵なお品(新品、アウトレット)を皆様と共感し楽しんでいただけるよう、できる限りお求めやすい価格で出品致します。

★是非ご覧くださいませ★

皆様に何かお一つでもお気に入りの商品が見つかると嬉しいです。

#CANの海外直輸入アンティーク商品

#CANのLadys商品一覧

✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼✼••┈┈••✼

◾取引時の注意点

▼できるだけ画像と実物に色合いの相違がないように心がけておりますが、光の具合などで多少の違いがあることはご了承下さい。

▼傷、汚れ、リペア箇所は写真を掲載し、商品説明欄に記載しております。

▼入金確認後24時間以内に発送致します。

▼綺麗に梱包して宅急便にて発送致します。

▼発送後の返品・交換は「すり替え防止」のため、基本いたしかねますので事前にお気軽にお問い合わせください。

ご質問、ご相談がありましたら24時間いつでもお問い合わせください。丁寧に対応させて頂きます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

