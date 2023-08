国内正規品 ディースクエアード デニムジャケット44

サイズ 44 2回使用しました。

タグ(外しております)、替えボタン等ございます。

定価約105840円

サイズ44

素材:コットン 98% エラスタン 2%

ストレッチ入りで、着心地は抜群です。

Made in ITALY

赤いタグとその独特の加工により一目で《DSQUARED2》と分かるデザイン。デニムパンツと並び世界で多くのファンを魅了するデニムジャケット。ショート丈のデザインはアウターにもインナーにも使用できるので、夏をのぞく3シーズン活躍する万能アイテムです。

肩幅:38 / 身幅:48 / 袖丈:69.5 / 前身頃:52.5 / 後身頃:52.5

質問等ございましたらお気軽にお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

国内正規品 ディースクエアード デニムジャケット44サイズ 44 2回使用しました。タグ(外しております)、替えボタン等ございます。定価約105840円サイズ44素材:コットン 98% エラスタン 2%ストレッチ入りで、着心地は抜群です。Made in ITALY赤いタグとその独特の加工により一目で《DSQUARED2》と分かるデザイン。デニムパンツと並び世界で多くのファンを魅了するデニムジャケット。ショート丈のデザインはアウターにもインナーにも使用できるので、夏をのぞく3シーズン活躍する万能アイテムです。肩幅:38 / 身幅:48 / 袖丈:69.5 / 前身頃:52.5 / 後身頃:52.5質問等ございましたらお気軽にお願い致します。

