コメント無し購入大歓迎!交渉中でも購入者優先です!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメント無し購入大歓迎!交渉中でも購入者優先です!◇◆アイテム◆◇ANAYIファー付トレンチコートラクーン◇◆サイズ◆◇サイズ38(相当)ゆき丈77cm身幅46cm着丈89cm平置き実寸。着画はお断りいたします。◇◆状態◆◇目立つダメージなしライナーを留めるボタンが一つ欠けています(右肩のあたり)着用には問題ありません。◇◆カラー◆◇ダークベージュ◇◆素材◆◇コート表地綿100%裏地ポリエステル100%ライナーポリエステル100%ファーラクーン◇◆配送◆◇簡易包装にて2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

