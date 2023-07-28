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【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ　 / 184 植物/観葉植物

商品の説明

樹高　230cm
LED照明 水耕栽培キット 灯菜 家庭菜園 発芽 育苗 植物育成
幅り　90cm
ホマロメナ sp. "緑甲冑" BNN
奥行　90cm
もんちゃん様専用
鉢の直径　35cm（30cmにリサイズします）
P. willinckii ’Dwarf Tatsuta' spore③

高円寺駅引き取り限定 発根済　新葉　パキポディウム　グラキリス　現地球　鉢セット
撮影日　4/20
コシヒカリ種籾 10キロ 水稲種子 お米の種子 楽しい稲作 米作りに

斑入りモンステラ　ボルシギアナ　ハーフムーン　フルムーン
価格は関東エリアの出品価格です。
アガベ チタノタ 厳竜 黒棘厳竜
その他の地域の方はコメントください。
多肉植物　ひなまつり　おらいさん　ミックスベリア
上部湾曲しての発送となります。

ビカクシダ　P.Diversifolium

商品の情報

商品の状態新品、未使用

こたちゃん様 専用

【希少】ラマポ/R.ramapo交配ツツジ/大株【現品】管理24337

ダドレア　アンソニー　仙女盃

【US輸入株】アガベ　バターフィンガー　サルミアナフェロックス錦

菊水　綴化　接木　発根済　rust plan 鉢付き

パキポディウムグラキリス　現地株　発根済み鉢付き　塊根植物

アガベ　パリー　ネオメキシカーナ　実生苗

Goujin Botanize 豪人 鉢 新品

アガベ　チタノタ　ブラックフレーム　裏棘　表棘　特選株（ブラックファイヤー）
樹高　230cm幅り　90cm奥行　90cm鉢の直径　35cm（30cmにリサイズします）撮影日　4/20価格は関東エリアの出品価格です。その他の地域の方はコメントください。上部湾曲しての発送となります。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ　 / 184 植物/観葉植物

30分钟前

【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ　 / 184 植物/観葉植物

¥38,000 ¥21,660

(税込) 送料込み
10
15
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出品者

eabf1b

 1395

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コメント (15)

eabf1b
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新作グッ 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物

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