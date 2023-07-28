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商品の説明
樹高 230cm
LED照明 水耕栽培キット 灯菜 家庭菜園 発芽 育苗 植物育成
幅り 90cm
ホマロメナ sp. "緑甲冑" BNN
奥行 90cm
もんちゃん様専用
鉢の直径 35cm（30cmにリサイズします）
P. willinckii ’Dwarf Tatsuta' spore③
高円寺駅引き取り限定 発根済 新葉 パキポディウム グラキリス 現地球 鉢セット
撮影日 4/20
コシヒカリ種籾 10キロ 水稲種子 お米の種子 楽しい稲作 米作りに
斑入りモンステラ ボルシギアナ ハーフムーン フルムーン
価格は関東エリアの出品価格です。
アガベ チタノタ 厳竜 黒棘厳竜
その他の地域の方はコメントください。
多肉植物 ひなまつり おらいさん ミックスベリア
上部湾曲しての発送となります。
ビカクシダ P.Diversifolium
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
こたちゃん様 専用
【希少】ラマポ/R.ramapo交配ツツジ/大株【現品】管理24337
ダドレア アンソニー 仙女盃
【US輸入株】アガベ バターフィンガー サルミアナフェロックス錦
菊水 綴化 接木 発根済 rust plan 鉢付き
パキポディウムグラキリス 現地株 発根済み鉢付き 塊根植物
アガベ パリー ネオメキシカーナ 実生苗
Goujin Botanize 豪人 鉢 新品
アガベ チタノタ ブラックフレーム 裏棘 表棘 特選株（ブラックファイヤー）
樹高 230cm幅り 90cm奥行 90cm鉢の直径 35cm（30cmにリサイズします）撮影日 4/20価格は関東エリアの出品価格です。その他の地域の方はコメントください。上部湾曲しての発送となります。
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新品、未使用
【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物
375
30分钟前
【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物
¥
38,000
¥
21,660
(税込) 送料込み
10
15
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カテゴリー
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インテリア小物
植物/観葉植物
美品アイテムさん専用 アオダモ / 184
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東京都
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
eabf1b
1395
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (15)
【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物
新作グッ 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物
アオダモ 販売
アオダモ 販売
アオダモ販売
アオダモ 販売
アオダモ販売
アオダモ販売
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【ギフ_包装】 美品アイテムさん専用 アオダモ / 184 植物/観葉植物
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