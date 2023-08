。新品タグ付き

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

。新品タグ付き。supreme。パープル。L4/22日曜にでた大人気のSロゴパーカーフーディーになります!店舗にて並びで購入しました!家族がオンラインでも購入し色、サイズともにかぶってしまい…出品!オンラインではLサイズsold out完売です‼︎まだまだ朝晩冷えます…ビンテージ風の色合いでめちゃくちゃ可愛いです!同色のロゴになり飽きかこないデザインで長〜く着用出来るとおもいます!濃すぎないパープル色味でどんな色合いとも相性良くお洒落感満載です!新品タグ付きになりますが自宅保管のためご了承ください!最後の画像に購入の時のレシートをあげてますが色違いを2枚購入し、そのうちの1枚パープルを出品したます!素人検品になりますので見落としあるかとおもいますがご了承ください!※素人出品者になります事をご了承ください※★他でも出品させて頂いていますので突然の削除ご了承下さい★返品。クレームはご遠慮お願いいたします!基本的には仕事休みの平日に発送予定〜

