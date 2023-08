当店の商品をご覧いただき、

THE ROW ザロウ N/S PARK TOTE Lサイズ

誠にありがとうございます!

【即購入OK】です!✨

値下げ交渉につきましては、

必ずプロフィールページをご確認の上

コメントいただけますようお願いいたします!

(お守りいただけない場合は、プロフィールページに記載の通りご対応させていただきます。)

説明のご一読をよろしくお願いいたします!

○アイテム

MARC JACOBS マークジェイコブス

THE TAG TOTE ザ タグ トート

トートバッグ ショルダーバッグ 2WAYバッグ

ハンドバッグ ワンショルダーバッグ

セミショルダーバッグ エブリデイトートバッグ

手提げ 手さげ

肩掛け 肩かけ 肩がけ

レザー 本革 型押しロゴ チャーム

A4サイズ収納可能 タグ付き

シンプル フォーマル ビジネス

メンズ レディース ユニセックス

○仕様

マグネット開閉

内側:ファスナーポケット×1

○サイズ(約)

タテ 29cm(持ち手除く)

ヨコ 37cm(1番広い部分)

厚さ 16cm(底)

持ち手高さ 13cm

ショルダー高さ 31cm

○状態

目立たない程度の擦れ 小傷 ございます!

まだまだご愛用いただける商品です✨

○カラー

ブラック 黒 シルバー 銀

○素材

レザー 本革

○配送

お支払い確認後、

通常24時間以内に簡易包装にて発送致します!

遅れてしまう場合はご連絡致します。

【重要】

☑中古品やオールドブランド品は、

見る方によって状態の価値観が異なります。

トラブルを避けるためにも、

気になる点等ございましたら、

“ご納得いただけるまで”

お気軽にコメントいただけますよう

お願い申し上げます。

☑注意して検品しておりますが、

見落としてしまう

傷 汚れ 等がある場合もございます。

一度人の手に渡った物ですので、

ご理解の上でご購入ください。

☑︎表記は個人の主観です。

付属品は記載がないものは付属いたしません。

☑キャンセルにつきましては

プロフィールページに記載しております。

☑ご購入の際は、

商品説明 プロフィールページを全てに

ご了承いただいたことといたします。

以上です。

最後までご覧いただきありがとうございます!

ご質問等ございましたら、

お気軽にコメント欄でお声掛けください!✨

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

