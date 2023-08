沸騰ブラドン 新品　タグ付き　LOHEN ローヘン　コート　2022 ロングコート

※プロフィールをご一読ください※

LOHEN、22PRE-SSで予約販売された、デザイン2WAYロングコート

新品ですが、試着のみしております。

□その他、注意事項:

・コンパクトに配送させていただきます。配送に伴うシワはご容赦ください。

・喫煙、ペットなし

・素人検品、自宅保管、中古品である事をご理解頂ける方のみご購入くださいますようお願いいたします。神経質な方はご遠慮願います。

カラー···ブラック

サイズ...36

ローヘン

LOHEN

デザイン2wayロングコート

コート

ロングコート

ノーカラー

ジャケット

アウター

ノーカラーロングコート

#ドゥーズィエムクラス

#ATON

#イエナ

#シンゾーン

#メゾンキツネ

#APSTUDIO

#ルフィル

#プラージュ

お好きな方にも

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

