○未使用品です。

JEEP ジープ EXPLORE MORE DAWN SHORT PADDING

・照明やカメラの機能上などより、現物商品と多少色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。

ナンガ NANGA ナンガエアリアルダウンパック

・自宅保管品となります。

カナダグース シャトー S CANADAGOOSE CHATEAU

・気になる方、神経質な方、完璧なものをご希望の方はご遠慮下さい。

FOG ESSENTIALS エッセンシャルズ ナイロンジャケット



THE NORTH FACE DNW01623

○簡単な説明

ナンガ NANGA タキビダウンジャケット チャコール

・カラー⇒レッド

ファーストダウン 肉厚 ダウンジャケット オーバーサイズ 刺繍ワンポイントロゴ

・サイズ⇒L

美品⭐︎カナダグースCANDA GOOSE JASPER PARKA 3438JM

・身幅⇒約53cm

ニューバランス OCEAN PATROL MIDDLE DOWN JACKET

・着丈⇒約72~80 cm

【新品未使用】ワイルドシングス プリマロフト パーカー セラペ柄 Mサイズ 紺

・肩幅⇒約47cm

■CANADA GOOSE (カナダグース)■マクミランパーカー

・袖丈⇒約67cm

Ed Hardy エドハーディー アウター ダウンジャケット

素人採寸です。誤差が有るかもしれません。

sacai MA-1 Blouson

ご了承下さい。

Novelty Baltro Light Jacket



【未使用 新品】マーモット ダウン1000 ダウンジャケット

○コンパクトに折り畳み、プチプチで包みメルカリ便にて発送させて頂きます。

■Schott N.Y.C. ショット ダウンジャケット 30525k01

シワがつくかもしれません。ご了承下さい。

【希少】Dr.Martens ドクターマーチン ダウンジャケット



ノースフェイスマウンテンダウン

宜しくお願い致しますm(_ _)m

キクチタケオ TAKEO KIKUCHI ダウンジャンパー



superNova. スーパーノヴァ Mountain jacket

#ロフトスキー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロフトスキー 商品の状態 未使用に近い

