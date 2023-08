商品番号:【460.33668531804k】

⭕️はじめに

ご覧頂きありがとうございます!

ご購入前にプロフィールも目を通して頂けると嬉しいです☆

それでは、どうぞごゆっくりご覧下さい☺️

⭕️商品説明

✔️ブランド

CELINE セリーヌ

✔️カラー

インディゴ ブルー

フリルデザイン 洗い加工入り

✔️サイズ

-表記S-

平置き採寸、単位はcmです✍️

①着丈:84

②身幅:54

③肩幅:40

④袖丈:59

✔️素材

コットン100%

✔️状態

✨未使用タグ付き✨でございます☺️

⭕️サイズ表記✨

✔️トラブルを防ぐために、平置き採寸の寸法も載せております。

表記サイズのみではなく、お持ちのお洋服を参考にして頂くことをオススメいたします。

※着画はお受けしておりません。

※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦下さい。

⭕️「フォロー割り」をしております☺️

ご購入前にフォロー頂くと「300円」のお値引きをさせていただきます!(^^)

フォロー頂いた後、ご購入前にコメントにてお伝え下さい☆

⭕️ショップ説明

当店では、アパレルから小物までレディース 、 メンズ 問わず、各種取り揃えております☆

下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください!!☺️

もっと見る→→→ #お洋服のかーる

⭕️発送

✔️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます!☆

✔️送料は「全て無料」です!☆

✔️「スピード配送」を心がけております!☆

もし、やむを得ず遅れてしまう場合は、あらかじめご連絡差し上げます☆

✔️最後までご覧頂きありがとうございました!☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

