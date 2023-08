【中古】 ドラゴンボール☆1番くじ☆C賞☆リクーム☆ギニュー特戦隊☆フィギュア コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます♪

■お品物

ドラゴンボール 一番くじ

ギニュー特戦隊

C賞 リクーム フィギュア

■状態について

新品未開封です。

店頭に並んでいたもの、素人保管のもののため、神経質な方はお控えください。

■梱包について

直接段ボールに入れて発送します。

プチプチ等は使用せず、簡易梱包の予定です。

送料削減のため、箱を組み替えることがあります。

■購入について

即購入OKです◎

コメントのやり取りの途中でも先に購入された方が優先です。

基本的に専用にはしませんので、ご理解ください。

バラ売り、まとめ買いなどお気軽にご相談ください。その際はお値段ご提示お願いいたします。

■返品について

すり替え防止のため返品は受け付けておりません。

ご不明な点はご購入前にコメントにてご確認お願いいたします。

#ドラゴンボール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

