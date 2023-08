新品 ナイキ テックフリース 大人気完売品 NIKE

新品 ナイキ テックフリース 大人気完売品 NIKEセットアップ新品タグ付き ナイキ正規品メーカー価格 26400円サイズ L※XL.XXLサイズも出品しております♪ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。カラー ブラック×ホワイト(ロゴ刺繍)Tech Fleece構造により、滑らかな表面と断熱性に優れたレイヤードデザインを両立。パネルのスウッシュロゴと、背面の裾と肩にあしらった刺繍で、適度なテクスチャーを加えました。パーカーサイズ:ゆき丈/身幅/着丈 S:91/53/63 M:92/56/64 L:93/58/66 XL:94/61/67 2XL:95/65/68 ゆき丈:後ろ中心の首付け根から肩先点を通って袖先まで計測。 身幅:左脇の下から右脇の下まで直線で計測。 着丈:後身頃中央の襟つけ根から裾まで(襟の高さは除外)。 ※上下別々のサイズもご対応致します♪ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。<素材> 本体:コットン66%、ポリエステル34% フード裏地:コットン69%、ポリエステル31% パンツ<平置実寸(cm)> 日本サイズ:総丈/股下/わたり/裾幅 S:93/68/27/11 M:95/70/28/12 L:97/72/30/12 XL:100/73/32/13 2XL:101/74/33/13 <平置実寸の計測方法> 総丈:穿き口の右上端から裾先までを計測。 股下:内股合わせの縫い目から裾までを直線で計測。 わたり:内股合わせの縫い目から10cm下の腿幅を計測。 裾幅:裾の両端を直線で計測。 <素材> 本体:コットン66%、ポリエステル34% ポケットバッグ手のひら側:コットン69%、ポリエステル31% ポケットバッグ指関節側:コットン100% ビッグシルエット ビッグロゴ アノラック ジップアップ SWOOSH パーカー スウェット ジョガー スポーツウェア ダブル スウッシュ ビッグスウッシュ ビッグ スウッシュ フリース ジョガーパンツ ランニング スウェットパンツ トラックパンツ トレーニングウェア エアフォース フロント ビッグロゴ スポーツ ビッグシルエット ビッグサイズ ゆるダボ ストリート レア 希少 貴重1

