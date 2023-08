☆JIMIN FACE ユニバ ラキドロ フォトカード☆

ご覧いただき、ありがとうございます!

ユニバーサルミュージック 購入者限定の当選フォトカード、

1枚です。本日、届きました!

スリーブ+硬質ケースに入れて、匿名配送でお届け致します。

(納品書は、付属いたしません。)

×お取り置き・専用 ごめんなさい!

○即購入

どうぞ宜しくお願い致します!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

