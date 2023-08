とっておきし新春福袋 Roborock S5 MAX ロボット掃除機 掃除機

新しい掃除機を購入したため出品します。

使用期間2021.6.1~2022.10月頃まで

モップクロスは未使用です。

カラー ホワイト

タイプ···ロボット

集じん方式···ダストケース(ダストボックス)

本体サイズ:35.3(W)×9.65(H) cm

同梱物:S5Max本体、充電ドック、電源ケーブル、防湿マット、モップクロスマウント、モップクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド

自動充電/自動充電後の掃除再開:〇/〇

掃除モード:カーペットモード、4段階の吸引モード、3段階の水拭き水量、エリア掃除・部屋別掃除・バーチャルウォール

水拭き対応:〇

センサー方式:LDSレーザー

吸引力(真空力) :2,000Pa

連続運転時間/バッテリー容量: 3時間/5,200mA

乗り越え可能な段差: 2cmまで

ダストボックス容量/水洗い可否:460ml/水洗い可

掃くも拭くもこれ1台、吸引+モップで皮脂汚れ油汚れを除去!

2000Paの強力な吸引力&カーペット自動認識で吸引力アップ!

アプリからカーペットモードをオンにすれば、カーペットを自動で認識し、さらに吸引力を上げて掃除します。カーペットなどの段差は、最大2㎝まで乗り越えることができます。

水タンクの容量アップで、一度に最大180㎡まで水拭き可能!

水タンクが290㎖の大容量になり、一度に最大180㎡まで水拭きができるので、途中で給水をする手間がありません。また高精度の加圧式ポンプを搭載。

アプリで吸引力や水量の調整、掃除場所のエリアの設定が可能!

吸引力だけでなく、水拭きの水量調整までアプリから操作可能になり、部屋別にお好みの吸引力・水量を設定することができます。また、エリアや部屋ごとに掃除したい場所を指定したり、バーチャルウォールや進入禁止エリアを設定可能。

▼主なアプリ機能

・遠隔操作

・掃除予約

・水量調整

・吸引力調整

・おやすみモード

・カーペットモード

・掃除完了通知

・エラー通知

・案内音声選択

・部品交換目安の案内

室内を正確にマッピングし、効率の良い動きで隅々までお掃除!

高精度のLDSレーザーセンサーを搭載しており、360度スキャンしながら室内を正確・効率的に把握。障害物を避けながら掃除。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

