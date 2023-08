"ちょうど良い古着" 提供

#ビンテージ #レトロ 古着を主に出品しております

#medicine古着 こちらから商品一覧に飛べます

unisex

vintage usaf made in usa 50s a-1b sage green 4Pocket wool jacket

ヴィンテージ U.S. Air force usa製 米空軍 セージグリーン4ポケットウールギャバジャケット シャツ

ビンテージ 右胸のAir Forceマークが付いている物が多い中、こちらは完全な無地 フィッシングジャケットの様なディテール

ウールギャバジンの様な高級感あふれる生地感 グレーとオリーブグリーンを混ぜ合わせた様なセージグリーンカラー 特徴的な4ポケット us.army USN ( us.navy )など米軍実物 ミリタリー は良い物が多いですね そのまま ma-1 n2-b n3-b など フライトジャケット とレイヤードしても良さそうです

Y2Kファッション archive 系のmixのコーディネートに落とし込んでも◎ テック系 テクニカルウェア テクノジャケット としても使えそうです

襟元2ボタン 首回りのフィッティングを変えられます 襟裏はグレーのキルティング 立てて着ても良し

サイズ感もバッチシで程よく大きめ 気の利く 軍物 軍モノ

size : 表記medium(実寸l程度)着丈71.5身幅56.5肩幅44.5袖丈60.5

モデル178/70kg.

背中上部、左側、右肘に小さなダメージ(貫通はしていません) 左脇、左背中上、右アーム、左アーム、袖口、お腹辺りに薄汚れ こちらのモデルの中では綺麗な方かと

フォロワー様は3%引き(¥10000以上の商品は均一¥300引きとなります) まとめ買いをご希望の方は2点で¥500引き 3点¥1.000引き 4点¥1.500引き 5点以上は¥2.000引き

*男女問わずの #vintage #used の 古着 を提供しています。 フォロー割 もあるので是非フォローよろしくお願いします

カラー··· セージグリーン フォリッジグリーン オリーブグリーン カーキ 緑 グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

