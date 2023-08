新品登場 ヨンジュン　トレカ　ユニバ　日本　ラキドロ　Chaotic wonderland アイドル

⭐TOMORROW X TOGETHER

スンミン ODDINARY トレカセット

Chaotic wonderland

日本限定ラキドロ

ユニバーサルミュージックストア当選 ラッキードロー

メンバー

ヨンジュン

⭐商品は画像のとおりです。

お値段変更もあります。

⭐公式品です!

当選し到着後は大切に保管していました。

自宅保管のため、多少のスレなど神経質な方はご購入をお控えください。

⭐即購入○

お値下げ×

⭐らくらくメルカリ便にてスリーブ・硬質ケースに入れて匿名配送いたします。

TXT

トゥバ

ヨンジュン

ラキドロ

ユニバ

ユニバーサルミュージックストア

ラッキードロー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

