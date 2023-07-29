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福袋特集 2022 【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG ピアス(片耳用)

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます
アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット

Hirotaka アローピアス
※ご購入後のトラブル(返品など)を避けるため、
talkative トーカティブ　ピアス　クォーツ　パール
必ずご納得していただいた上でご購入をお願い致します
【未使用品】ルイヴィトン　ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳
※ご質問がありましたら気軽にコメント下さい
Jouete　ジュエッテ　K10　ピンキーリング　2個セット　2号　ゴールド

NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ
——————
【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス

tamas タマス Rainy day 片耳用(右)
2点セットでの販売 ※別売り不可
【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）

【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG
使用回数 : 試着のみ ※消毒済み
アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット
完璧な新品の状態ではありませんので、
Hirotaka アローピアス
ご承知いただいた上でご購入下さいませ。
talkative トーカティブ　ピアス　クォーツ　パール

【未使用品】ルイヴィトン　ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳
付属品 : 箱のみ
Jouete　ジュエッテ　K10　ピンキーリング　2個セット　2号　ゴールド
名前の部分を切り取った状態でもよろしければ、
NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ
販売証明書もお付けします(画像5 水色部分)
【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス
塗りつぶし不可
tamas タマス Rainy day 片耳用(右)

【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）
——————
【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット
①プチレインボーピアス
Hirotaka アローピアス

talkative トーカティブ　ピアス　クォーツ　パール
定価 : 31,900円(税込)
【未使用品】ルイヴィトン　ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳
サイズ : 縦4mm 横8mm
Jouete　ジュエッテ　K10　ピンキーリング　2個セット　2号　ゴールド
詳細 : K14イエローゴールド
NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ
ブルーサファイア 約0.02ct
【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス
イエローサファイア 約0.01ct
tamas タマス Rainy day 片耳用(右)
ピンクサファイア 約0.01ct
【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）
グリーンガーネット 約0.01ct
【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット
② プチみつばちピアス(シトリン)
Hirotaka アローピアス

talkative トーカティブ　ピアス　クォーツ　パール
定価 : 31,900円(税込)
【未使用品】ルイヴィトン　ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳
サイズ : 縦11mm 横9mm
Jouete　ジュエッテ　K10　ピンキーリング　2個セット　2号　ゴールド
詳細 : K10イエローゴールド
NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ
シトリン 約0.45ct
【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス
ダイヤモンド 約0.02ct
tamas タマス Rainy day 片耳用(右)

【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）
——————
【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット
Bijou de M
Hirotaka アローピアス
ビジュードエム
talkative トーカティブ　ピアス　クォーツ　パール
MIO HARUTAKA
【未使用品】ルイヴィトン　ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳
ミオハルタカ
Jouete　ジュエッテ　K10　ピンキーリング　2個セット　2号　ゴールド

NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ
よろしくお願い致します

【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス

商品の情報

商品の状態未使用に近い

tamas タマス Rainy day 片耳用(右)

【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）

【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット
ご覧いただきありがとうございます※ご購入後のトラブル(返品など)を避けるため、必ずご納得していただいた上でご購入をお願い致します※ご質問がありましたら気軽にコメント下さい—————— 2点セットでの販売 ※別売り不可使用回数 : 試着のみ ※消毒済み完璧な新品の状態ではありませんので、ご承知いただいた上でご購入下さいませ。付属品 : 箱のみ名前の部分を切り取った状態でもよろしければ、販売証明書もお付けします(画像5 水色部分)塗りつぶし不可——————①プチレインボーピアス定価 : 31,900円(税込)サイズ : 縦4mm 横8mm詳細 : K14イエローゴールドブルーサファイア 約0.02ctイエローサファイア 約0.01ctピンクサファイア 約0.01ctグリーンガーネット 約0.01ct② プチみつばちピアス(シトリン)定価 : 31,900円(税込)サイズ : 縦11mm 横9mm詳細 : K10イエローゴールドシトリン 約0.45ctダイヤモンド 約0.02ct——————Bijou de MビジュードエムMIO HARUTAKAミオハルタカよろしくお願い致します

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商品の状態未使用に近い

福袋特集 2022 【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG ピアス(片耳用)

22分钟前

福袋特集 2022 【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG ピアス(片耳用)

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
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