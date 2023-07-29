福袋特集 2022 【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG ピアス(片耳用)

ご覧いただきありがとうございます

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット



Hirotaka アローピアス

※ご購入後のトラブル(返品など)を避けるため、

talkative トーカティブ ピアス クォーツ パール

必ずご納得していただいた上でご購入をお願い致します

【未使用品】ルイヴィトン ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳

※ご質問がありましたら気軽にコメント下さい

Jouete ジュエッテ K10 ピンキーリング 2個セット 2号 ゴールド



NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ

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【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス



tamas タマス Rainy day 片耳用(右)

2点セットでの販売 ※別売り不可

【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）



【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG

使用回数 : 試着のみ ※消毒済み

アナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット

完璧な新品の状態ではありませんので、

Hirotaka アローピアス

ご承知いただいた上でご購入下さいませ。

talkative トーカティブ ピアス クォーツ パール



【未使用品】ルイヴィトン ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳

付属品 : 箱のみ

Jouete ジュエッテ K10 ピンキーリング 2個セット 2号 ゴールド

名前の部分を切り取った状態でもよろしければ、

NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ

販売証明書もお付けします(画像5 水色部分)

【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス

塗りつぶし不可

tamas タマス Rainy day 片耳用(右)



【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）

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【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG



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①プチレインボーピアス

Hirotaka アローピアス



talkative トーカティブ ピアス クォーツ パール

定価 : 31,900円(税込)

【未使用品】ルイヴィトン ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳

サイズ : 縦4mm 横8mm

Jouete ジュエッテ K10 ピンキーリング 2個セット 2号 ゴールド

詳細 : K14イエローゴールド

NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ

ブルーサファイア 約0.02ct

【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス

イエローサファイア 約0.01ct

tamas タマス Rainy day 片耳用(右)

ピンクサファイア 約0.01ct

【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）

グリーンガーネット 約0.01ct

【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG



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② プチみつばちピアス(シトリン)

Hirotaka アローピアス



talkative トーカティブ ピアス クォーツ パール

定価 : 31,900円(税込)

【未使用品】ルイヴィトン ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳

サイズ : 縦11mm 横9mm

Jouete ジュエッテ K10 ピンキーリング 2個セット 2号 ゴールド

詳細 : K10イエローゴールド

NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ

シトリン 約0.45ct

【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアス

ダイヤモンド 約0.02ct

tamas タマス Rainy day 片耳用(右)



【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）

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【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YG



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Bijou de M

Hirotaka アローピアス

ビジュードエム

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MIO HARUTAKA

【未使用品】ルイヴィトン ブークルド スウィートモノグラム ピアス 片耳

ミオハルタカ

Jouete ジュエッテ K10 ピンキーリング 2個セット 2号 ゴールド



NW20 シャネル ココマーク フェイクパールピアス レディース 片方のみ

よろしくお願い致します

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます※ご購入後のトラブル(返品など)を避けるため、必ずご納得していただいた上でご購入をお願い致します※ご質問がありましたら気軽にコメント下さい—————— 2点セットでの販売 ※別売り不可使用回数 : 試着のみ ※消毒済み完璧な新品の状態ではありませんので、ご承知いただいた上でご購入下さいませ。付属品 : 箱のみ名前の部分を切り取った状態でもよろしければ、販売証明書もお付けします(画像5 水色部分)塗りつぶし不可——————①プチレインボーピアス定価 : 31,900円(税込)サイズ : 縦4mm 横8mm詳細 : K14イエローゴールドブルーサファイア 約0.02ctイエローサファイア 約0.01ctピンクサファイア 約0.01ctグリーンガーネット 約0.01ct② プチみつばちピアス(シトリン)定価 : 31,900円(税込)サイズ : 縦11mm 横9mm詳細 : K10イエローゴールドシトリン 約0.45ctダイヤモンド 約0.02ct——————Bijou de MビジュードエムMIO HARUTAKAミオハルタカよろしくお願い致します

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【テイクアップ】K18ダイヤモンド シャインハーフピアスtamas タマス Rainy day 片耳用(右)【値下げ】GUCCI ピアス 片耳 （袋付き）【ほぼ新品】ビジュードエム bijou de m ピアス ※2点セット YGアナトメタル フラワーエンド+フラットバックラブレット