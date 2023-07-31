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クリスマスファッション READYMADE×WARREN LOTAS"OVER SIZE SHIRT" テーラードジャケット

商品の説明

Made from Vintage US ARMY BLANKET生地を使用し、裏地はキルトとなっているため保温性にも長けたアイテム。
adererror ジャケット
全体的にオーバーサイズでのシルエットの為、コートの様な感覚でも着用可能
【美品】The Stylist Japan ホップサックスーツセットアップ
フロント、バックにWarren Lotasによるアートワーク・メッセージを刺繍を施しています。
新品未使用ボリオリ（BOGLIOLI）のジャケット

Re:qual≡ 22SS Peak Lapel Jacket

【TAGLIATORE タリアトーレ】テーラードジャケット　春夏　42/7R
size 1 (KHAKI)
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★希少★美品★軽量★廃盤ガムブルー★サイズ4★ジャケット★モンクレール★
レディメイド 正規品
Roen ジャケット　【新品未使用】【タグ付き】サイズ46

タリアトーレ⭐️ジャケット‼️42‼️コットン‼️濃紺ネイビー‼️定番⭐️新ロゴ⭐️
定価 154,000円(税込)

あたる様専用 ドルチェ＆ガッバーナ サルトリア ビスポークジャケット ブレザー

商品の情報

商品のサイズS
ブランドレディメイド
商品の状態未使用に近い

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Made from Vintage US ARMY BLANKET生地を使用し、裏地はキルトとなっているため保温性にも長けたアイテム。全体的にオーバーサイズでのシルエットの為、コートの様な感覚でも着用可能フロント、バックにWarren Lotasによるアートワーク・メッセージを刺繍を施しています。size 1 (KHAKI) レディメイド 正規品定価 154,000円(税込)

商品の情報

商品のサイズS
ブランドレディメイド
商品の状態未使用に近い

クリスマスファッション READYMADE×WARREN LOTAS"OVER SIZE SHIRT" テーラードジャケット

6分钟前

クリスマスファッション READYMADE×WARREN LOTAS"OVER SIZE SHIRT" テーラードジャケット

¥110,000 ¥50,600

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