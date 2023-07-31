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レビュー高評価のおせち贈り物 ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950 キーホルダー

商品の説明

アルズニで購入したナスカンです。
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クロスボールモチーフで現在は廃盤品でレアです。
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現在はシルバー925製のナスカンしか販売はなかったと思うのでこちらはレアで刻印はAZ950のブリタニアシルバーです。
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クリップも歪みのなくバネも硬いくらいです。
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今年の3月にバネを新品に交換してありますので緩みなどもないです。
ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950
500円は大きさの比較で商品ではないです。
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ウォレットチェーンのパーツや小銭入れ、キーケースなど色々と使えて便利です。
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ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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商品の状態やや傷や汚れあり

レビュー高評価のおせち贈り物 ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950 キーホルダー

9分钟前

レビュー高評価のおせち贈り物 ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950 キーホルダー

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