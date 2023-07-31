レビュー高評価のおせち贈り物 ALZUNI クロスボール　ナスカンクリップ　シルバー950 キーホルダー

アルズニで購入したナスカンです。
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クロスボールモチーフで現在は廃盤品でレアです。
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現在はシルバー925製のナスカンしか販売はなかったと思うのでこちらはレアで刻印はAZ950のブリタニアシルバーです。
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クリップも歪みのなくバネも硬いくらいです。
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今年の3月にバネを新品に交換してありますので緩みなどもないです。
ALZUNI クロスボール ナスカンクリップ シルバー950
500円は大きさの比較で商品ではないです。
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こちら中古商品になりますので写真確認や気になる事はコメントお願いします。
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