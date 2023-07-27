【逸品】 ICELANDCOOLER アイスランドクーラーボックス その他

ICELANDCOOLERの初期モデルになります。
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カラーはタンで、サイズは20QTです。
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キャンプで数回使用しています。
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梱包はプチプチでの簡易梱包になります。
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YETI イエティ クーラーボックス タンドラ65
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ICELANDCOOLERの初期モデルになります。カラーはタンで、サイズは20QTです。キャンプで数回使用しています。梱包はプチプチでの簡易梱包になります。sanzokumountain/山賊マウンテン/サンゾクマウンテンYETI/イエティsomabito/ソマビトINOUT/イナウトINAVANCE / インアバンス NATALDESIGN /ネイタルデザインoldmountain/オールドマウンテンThe Arth/ざあーすsou labo/ソウラボNeru Design Works/ネルデザインワークス GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂ Asimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツBallistics/バリスティクスa&f/エーアンドエフdevice works/デバイスワークスColeman/コールマンSnow Peak/スノーピークUNIFLAME/ユニフレームSOTO/ソトNordisk/ノルディスクmsr/エムエスアールNANGA/ナンガゴールゼロメスティンミニマルワークスカーミットチェアgoalzero/ゴールゼロユニフレームSOTOdodノルディスクノースフェイスヒルバーグテンマクデザイン38explore