国内外の人気が集結 25.5cm 美品 REEBOK INSTA PUMP FURY OG ブラック スニーカー

REEBOK - INSTAPUMP FURY OG V65750

□商品名

リーボック インスタ ポンプフューリー オリジナル

□カラー

ブラック × ホワイト

黒 × 白

□サイズ

US7.5

25.5cm

□状態

美品

若干の使用感ありますが、美品と自己判断しております。

(検品の際の見落とし、USED品である事を予めご承知し、画像を参考に御願い致します。)

□付属品

無し

□商品説明

リーボック インスタポンプフューリー OG になります。

軽量で大変履き心地が良く、空気を注入するポンプチェンバーをアッパーに導入することで、シューレースがなくても足にフィットさせることができる「ザ ポンプ テクノロジー」また、ハニカム構造の衝撃吸収をもたらすHEXALITEも搭載されています。

バリスティックナイロンを使用し、昨今のモデルにはない素材感で重厚感があります。

□コメント

他にも、REEBOK、ADIDAS、CONVERSE、PUMA、NIKE、VANS 等、色々出品しているので、そちらも宜しかったらお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

