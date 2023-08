mavuno 購入

uryya

ムー☆様専用

ユライヤ

silk rib pants

白

サイズ 2 (大きい方のサイズです)

シルク 100%

リブ部分 ウール100%

シルク100%

リブ シルク55% コットン45%

日本製

総丈 96cm

着丈 93cm

ウエスト 64~75cmくらい

ヒップ 130cm

股下 69cm

ワタリ66cm

ウエストと裾がリブになったタイプ。

これからの季節に気持ちの良いシルクパンツです。

ワンピースのインナーパンツとしても。

着用1回、手洗いにてホームクリーニング済み

その後、クローゼットにて保管していました。

お洗濯はつけ置き洗いで、ホームクリーニング可

柔軟剤を使用すると、静電気を防ぎ、艶味のある質感となります。(取扱店様より引用)

Usedにご理解あります方

宜しくお願い致します。

Arts & Science アーツアンドサイエンス/ Ocaile オカイユ /CELINE セリーヌ / Dries Van Noten ドリスヴァンノッテン / Martin Margiela マルタンマルジェラ / Drawer ドロワー/ sacai サカイ/yaeca ヤエカ/tabrik タブリク/ gasa ガサ / the hinoki ヒノキ / towavase トワヴァース / magali マガリ/ veritecoeur ヴェリテクール

/ TOKIHO トキホ / wirrow ウィロー / toujour トゥジュー / dosa ドーサ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

