上質で快適 WACKOMARIA ×GRAMICCI LEOPARDTRACKJACKET ブルゾン

出品物は全て送料込み、即購入可能です。

新品タグ付）Patagonia パタゴニア・フーディニ・スナップＴ・プルオーバー



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WACKO MARIA × GRAMICCI

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LEOPARD TRACK JACKET

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[RCさん専用]patagonia フーディニスナップTプルオーバー

表記 M

•90’s USA Eddie Bauer EBTEK フリースジャケット

肩幅62cm 袖丈65.5cm 身幅69cm 着丈75cm

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状態

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新品未使用

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商品説明

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以下国内セレクトショップから引用

STUDIOUS ブライトツイルスリムフィットショートブルゾン visvim好き



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1982年、ロッククライマーの聖地であるヨセミテで誕生し、クライミングパンツの代名詞的存在として、アメリカのみならず、日本でも多くのファンを持つブランド「GRAMICCI」とコラボレーションにより、製作されたGRAMICCI / LEOPARD TRACK JACKETです。

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裏地はメッシュ仕様。左胸部に「WACKO MARIA」右胸部に「GRAMICCI」の刺繍を配置。裾ゴムが入り、丸みのあるワイドシルエット。

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軽量でタフな「GRAMICCI」定番である軽撥水ナイロン素材「DURABLE NYLON」にWACKO MARIAオリジナルのレオパード柄が総柄で落とし込まれた、コラボレーションならではの1着に仕上がっております。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

出品物は全て送料込み、即購入可能です。WACKO MARIA × GRAMICCIワコマリア × グラミチLEOPARD TRACK JACKETレオパードトラックジャケットcolor KHAKIGRAMICCI-WM-TJ01size表記 M肩幅62cm 袖丈65.5cm 身幅69cm 着丈75cm状態新品未使用商品説明以下国内セレクトショップから引用1982年、ロッククライマーの聖地であるヨセミテで誕生し、クライミングパンツの代名詞的存在として、アメリカのみならず、日本でも多くのファンを持つブランド「GRAMICCI」とコラボレーションにより、製作されたGRAMICCI / LEOPARD TRACK JACKETです。裏地はメッシュ仕様。左胸部に「WACKO MARIA」右胸部に「GRAMICCI」の刺繍を配置。裾ゴムが入り、丸みのあるワイドシルエット。軽量でタフな「GRAMICCI」定番である軽撥水ナイロン素材「DURABLE NYLON」にWACKO MARIAオリジナルのレオパード柄が総柄で落とし込まれた、コラボレーションならではの1着に仕上がっております。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

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