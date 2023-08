商品名:South2 West8 (サウスツーウエストエイト) Belted C.S. Pant-C/N Grosgrain

カラー:カーキ グリーン 緑

サイズ

ウエスト フリーサイズ

着丈 97

股下 64

腿幅 30

裾幅 フリーサイズ

状態:数回着用しましたが、かなり状態は良いかと思います。

商品説明:ワイドなシルエットが特徴的な人気のセンターシームパンツです。コットンナイロン素材のグロスグライン生地を採用し、程よいハリ感と光沢感があります。

形はセンターシーム仕様で、左右のスナップボタン付きハンドポケットとその上から容量の大きいオーバーポケットを設け、内側がメッシュになっています。ウエストはウェビングベルトで調節でき、裾はドローコードで絞れます。

ゆったりとしたシルエットがリラックスして履け、デイリーからアウトドアまで活用できるオールラウンダーなパンツです。

tacoma fuji records

vallicans

jerry ukai

patagonia

BROWN by 2-tacs

needles

supreme

south2west8

beams

arc'teryx

engineered garments

マウンテンリサーチ

mountain research

1LDK

ennoy

700fill

SEESEE

sfc

Stripes For Creative

nonnative

スタイリスト私物

YAECA

COMOLI

AURALEE

Graphpaper

teatora

alk phenix

unused

descendant

wtaps

freshservice

ssz

ah.h

answer4

山と道

noroll

DAIWA PIER39

ends and means

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サウスツーウェストエイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品名:South2 West8 (サウスツーウエストエイト) Belted C.S. Pant-C/N Grosgrain カラー:カーキ グリーン 緑サイズウエスト フリーサイズ着丈 97股下 64腿幅 30裾幅 フリーサイズ状態:数回着用しましたが、かなり状態は良いかと思います。商品説明:ワイドなシルエットが特徴的な人気のセンターシームパンツです。コットンナイロン素材のグロスグライン生地を採用し、程よいハリ感と光沢感があります。形はセンターシーム仕様で、左右のスナップボタン付きハンドポケットとその上から容量の大きいオーバーポケットを設け、内側がメッシュになっています。ウエストはウェビングベルトで調節でき、裾はドローコードで絞れます。ゆったりとしたシルエットがリラックスして履け、デイリーからアウトドアまで活用できるオールラウンダーなパンツです。 tacoma fuji recordsvallicansjerry ukaipatagonia BROWN by 2-tacsneedles supremesouth2west8beamsarc'teryx engineered garmentsマウンテンリサーチmountain research1LDKennoy700fillSEESEE sfc Stripes For Creativenonnativeスタイリスト私物YAECACOMOLIAURALEEGraphpaperteatora alk phenix unuseddescendantwtapsfreshservicesszah.hanswer4山と道noroll DAIWA PIER39 ends and means

