数ある商品の中からご覧下さりありがとうございます︎︎☺︎

大特価‼️ディーゼル たぐ付き ワンピース ブラック

プロフィールをご確認の上、ご購入をよろしくお願い致します。

*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*

【FOXY NEW YORK】

✿アイテム

ノースリーブ 襟 チュール シースルー 後ろボタン

膝丈 ひざ丈 Aライン フレア ストレッチ 伸縮性あり

✿カラー

グレージュ

✿サイズ

38

実寸(平置き) 伸縮性あり

肩幅 約36㎝

身幅 約39㎝

着丈(首の付け根〜裾) 約83㎝

素人の採寸ですので、誤差はご容赦ください。

✿素材

綿75%

ポリエステル 25%

✿生産国

日本

✿状態

数回着用程度で、目立ったシミ汚れ等なくまだまだご愛用頂けるお品です✨

●自宅保管品のため、お店の商品のような完璧を求める方のご購入はお控え下さい。

●素人検品ですので小さな汚れや傷など見落としがあることがございます。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。

⚠️コンビニ支払いされる方は、事前に取引メッセージでお支払い日をご連絡下さい。

ご連絡頂けない場合はキャンセルさせて頂きます。

●トラブル防止のため、【専用出品】【お取り置き】はしておりません。

先に購入した方優先となりますので、お値引き交渉成立の際はお早めのご購入をよろしくお願い致します。

●都合上らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便へ変更になる場合がございます。

(事前にご連絡は差し上げませんので、ご了承下さい。)

●土日祝はお休みさせて頂いております。日中は仕事をしているため、金曜日にご購入の場合月曜日に発送となります。お急ぎの場合は事前にご連絡頂きましたら対応致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

