ご覧いただき、ありがとうございます。

Mackintoshの白のワイドパンツです。ワンタックのきれいなシルエットです。通常、腰回りだけについているものも多いですが、白の裏地はフルレングスでキチンと感がしっかりあります。

一度会合に着用しましたが、今後着る機会が無さそうなので出品します。

[クリーニング済]

used気になさらない方、お探しの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

サイズ40

平置き実寸[およそ]

ウェスト37 ヒップ52

着丈92 股下59 裾幅25.5

素材

表地/キュプラ61% 綿33% ポリウレタン6%

裏地/ポリエステル100%

カラー···ホワイト

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

#パーティーウェア

#きれいめパンツ

#スーツボトム

#三陽商会

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マッキントッシュ 商品の状態 未使用に近い

