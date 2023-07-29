【国内正規品】 荀攸／真・三國無双8Empires／GAMECITYセット／アクリルフィギュア その他

【商品】

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◆真・三國無双8Empires

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◆アクリルフィギュア

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【状態】

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新品未開封。

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コーエーの公式オンラインショップにて、真・三國無双8Empiresを予約時に同時予約購入したアクリルスタンドです。

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素人の検品ですので、見落とし等はあると思います。新品未開封で外観検査しかできませんので、ご了承ください。

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【額装品】ジブリ 耳をすませば レイアウト展 実寸レプリカ 宮崎駿

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ファイナルファンタジーXIII セラ エンゲージペンダント

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商品の情報 ブランド コーエーテクモゲームス 商品の状態 新品、未使用

【商品】◆荀攸◆真・三國無双8Empires◆アクリルフィギュア【状態】新品未開封。コーエーの公式オンラインショップにて、真・三國無双8Empiresを予約時に同時予約購入したアクリルスタンドです。予約して購入したものの勿体なく、結局開封もできず暗所にて保管したままでした。荀攸好きな方にお譲りしたいです。素人の検品ですので、見落とし等はあると思います。新品未開封で外観検査しかできませんので、ご了承ください。よろしくお願いします(^^)【発送方法】らくらくメルカリ便。都合により、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合が有ります。ご了承くださいませ。匿名配送のみ。#真・三國無双8Empires#荀攸#アクリルフィギュア#アクリルスタンド

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