【高知インター店】 Holo 50〜60s Holo アロハ ハワイアンシャツ コットン シャツ

ご覧いただきありがとうございます。

こちらは1950〜60年代のコットン生地のハワイアンシャツになります。

実寸(平置き、素人採寸)

肩幅 44cm

身幅 55cm

着丈 70cm

袖丈 23.5cm

襟の裏側辺りに5mmほどのほつれがあります(写真参照)。

経年による若干の色褪せはありますが比較的他は良い状態かと思います。

ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

#USED

#古着

#vintage

開襟シャツ

オープンカラーシャツ

赤

RED

ヤシ柄

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

