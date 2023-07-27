【高知インター店】 Holo 50〜60s Holo アロハ ハワイアンシャツ コットン シャツ

ご覧いただきありがとうございます。
Wacko Maria レコード シャツ
ヒステリックグラマー ヴァンピレラ シャツ
こちらは1950〜60年代のコットン生地のハワイアンシャツになります。
90s GAP flannel check shirt
【新品】メンズ 長袖シャツ Lサイズ
実寸(平置き、素人採寸)
nonnative ノンネイティブ HIKER SHIRT JACKET
肩幅 44cm
ソウシオオツキ
身幅 55cm
【希少】コムデギャルソンオム 異素材パッチワーク ストライプシャツ カットオフ
着丈 70cm
ポメラニアン様 トリオンフM
袖丈 23.5cm
M L.L.BEAN BEAMS 別注 L/S B.D SHIRTS
TIGHTBOOTH KILLER-BONG DUCK KING ALOHA
襟の裏側辺りに5mmほどのほつれがあります(写真参照)。
美品 ETRO shirt エトロ 麻 リネン ペイズリー シャツ
経年による若干の色褪せはありますが比較的他は良い状態かと思います。
希少ヴィンテージタグ・チャップスラルフローレン・くすみカラー・BDシャツ・116
1998 asics アシックス サッカー 日本代表 away ユニフォーム
コムデギャルソンオムプリュス パッチワーク ギンガムチェック シャツ 長袖
ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。
CULLNI×ANLIO ストライプシャツ
WACKO MARIA x BUDSPOOL HAWAIIAN
ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
ラリー Raleigh ボタンダウンシャツ ザ・クラッシュ The Clash
SAINTLAURENT PARIS ホワイト シャツ
#USED
マルジェラ 半袖ドロップショルダーシャツ
#古着
【2021ss】comme des garcons shirt
#vintage
コモリ ベタシャンオープンカラーシャツ オリーブ サイズ3
開襟シャツ
NEIGHBORHOOD クラシックオックス シャツ
オープンカラーシャツ
SSZ GB KING シャツM size
赤
DRY BONES カスリ ストライプ ピンクシャツ ロカビリースタイル
RED
エヌハリウッド ボタンダウンシャツ
ヤシ柄
アークテリクス スカイラインシャツ SS ブラック M 未使用品 タグ付き
【美品】STYLE EYES レーヨン 100％ チェーン刺繍 ボーリングシャツ
auralee Washed Finx Twill Big Shirt
土日限定値下げ☆kmrii グラデーションシャツ☆
パタゴニア Patagonia 総柄 ハワイアンアロハシャツ
ご覧いただきありがとうございます。こちらは1950〜60年代のコットン生地のハワイアンシャツになります。実寸(平置き、素人採寸)肩幅 44cm身幅 55cm着丈 70cm袖丈 23.5cm襟の裏側辺りに5mmほどのほつれがあります(写真参照)。経年による若干の色褪せはありますが比較的他は良い状態かと思います。ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#USED #古着#vintage開襟シャツオープンカラーシャツ赤REDヤシ柄