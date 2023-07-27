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【高知インター店】 Holo 50〜60s Holo アロハ ハワイアンシャツ コットン シャツ

商品の説明

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Wacko Maria レコード シャツ

ヒステリックグラマー ヴァンピレラ シャツ
こちらは1950〜60年代のコットン生地のハワイアンシャツになります。
90s GAP flannel check shirt

【新品】メンズ 長袖シャツ Lサイズ
実寸(平置き、素人採寸)
nonnative ノンネイティブ　HIKER SHIRT JACKET
肩幅 44cm
ソウシオオツキ
身幅 55cm
【希少】コムデギャルソンオム 異素材パッチワーク　ストライプシャツ　カットオフ
着丈 70cm
ポメラニアン様　トリオンフM
袖丈 23.5cm
M L.L.BEAN BEAMS 別注 L/S B.D SHIRTS

TIGHTBOOTH KILLER-BONG DUCK KING ALOHA
襟の裏側辺りに5mmほどのほつれがあります(写真参照)。
美品 ETRO shirt エトロ 麻 リネン ペイズリー シャツ
経年による若干の色褪せはありますが比較的他は良い状態かと思います。
希少ヴィンテージタグ・チャップスラルフローレン・くすみカラー・BDシャツ・116

1998 asics アシックス サッカー 日本代表 away ユニフォーム

コムデギャルソンオムプリュス パッチワーク ギンガムチェック シャツ 長袖
ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。
CULLNI×ANLIO ストライプシャツ

WACKO MARIA x BUDSPOOL HAWAIIAN
ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
ラリー Raleigh ボタンダウンシャツ ザ・クラッシュ The Clash

SAINTLAURENT PARIS ホワイト シャツ
#USED
マルジェラ　半袖ドロップショルダーシャツ
#古着
【2021ss】comme des garcons shirt
#vintage
コモリ ベタシャンオープンカラーシャツ オリーブ サイズ3
開襟シャツ
NEIGHBORHOOD クラシックオックス シャツ
オープンカラーシャツ
SSZ GB KING シャツM size

DRY BONES カスリ　ストライプ　ピンクシャツ　ロカビリースタイル
RED
エヌハリウッド　ボタンダウンシャツ
ヤシ柄

アークテリクス　スカイラインシャツ　SS ブラック　M 未使用品　タグ付き

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】STYLE EYES レーヨン 100％ チェーン刺繍 ボーリングシャツ

auralee Washed Finx Twill Big Shirt

土日限定値下げ☆kmrii グラデーションシャツ☆

パタゴニア Patagonia 総柄 ハワイアンアロハシャツ
ご覧いただきありがとうございます。こちらは1950〜60年代のコットン生地のハワイアンシャツになります。実寸(平置き、素人採寸)肩幅 44cm身幅 55cm着丈 70cm袖丈 23.5cm襟の裏側辺りに5mmほどのほつれがあります(写真参照)。経年による若干の色褪せはありますが比較的他は良い状態かと思います。ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#USED #古着#vintage開襟シャツオープンカラーシャツ赤REDヤシ柄

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

【高知インター店】 Holo 50〜60s Holo アロハ ハワイアンシャツ コットン シャツ

42分钟前

【高知インター店】 Holo 50〜60s Holo アロハ ハワイアンシャツ コットン シャツ

¥12,800 ¥10,880

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766090735027a

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50〜60s Holo Holo コットン ハワイアンシャツ アロハ 【在庫僅少

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ヴィンテージ 60s オープンカラー コットン 総柄 半袖 ハワイアン

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グッドふとんマーク取得 アロハシャツ Holo-Holo vintage Hawaiian

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50s ヴィンテージ HoloHolo ホロホロ ワンプカプカ 縮緬 ハワイアンシャツ アロハ 袋襟 開襟 オープンカラー サックスブルー S

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60s ヴィンテージ Sportswear コットンハワイアンシャツ アロハシャツ オープンカラー 総柄 白 ホワイト M

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50s ヴィンテージ HoloHolo ホロホロ ワンプカプカ 縮緬 ハワイアンシャツ アロハ 袋襟 開襟 オープンカラー サックスブルー S

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