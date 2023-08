2021年の5月にベイクルーズストアのJOURNAL STANDARD L'ESSAGEで購入しました。

購入したまま着用もしていないのですが、個人で保管していたものなので神経質な方は、ご遠慮下さい。

保管による皺が少し

付いてしまっています。ご了承ください。

値札等のタグは付いたままです。

サイズ:フリー

※素人採寸です。ご了承下さい。

肩幅:54センチ

身幅:58センチ

着丈:75センチ

袖丈:48センチ

袖口:23センチ

カラー:ブラック

素材: 本体:リネン100%

生産国:日本

取り扱い: 本体:手洗い可能

商品番号: 21050370230010

定価:¥18,700.-(税込)

プロフィールもご覧下さい。

以下、販売サイトより

【2021 SS】JOURNAL STANDARD L'ESSAGE◆春夏のマストアイテム、リネンシャツが登場!麻素材でナチュラルな印象ですが、バンドカラーに仕上げたことできちんと感も手に入ります。上までボタンを閉めればお仕事に、ボタンを開けて少し襟を抜けば休日スタイルにも大活躍。夏場の冷房対策にも最適です。ヒップがすっぽり隠れる着丈の長さも嬉しいポイントです◎

************************

透け感:ややあり

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:薄手

************************

【スタッフ着用コメント】

《スタッフ N》年齢:20代後半/身長:157cm/着用サイズ:フリー

サイズ感:ボディラインを拾わないゆったりしたシルエットです。素材感:初めはパリッとしていますが、お洗濯するうちに馴染んでより着やすくなります。着心地:ゆとりがあるので、夏場でも活躍しそうです。

************************

ブラック、ナチュラルカラーは摩擦、濡れによる色移りに気をつけてください。※サックスブルーカラーは濃淡の製品になりますので、色移りすることがあります。※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。※店頭及び屋外での撮影画像は、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。洗濯:手洗い可

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードレサージュ 商品の状態 未使用に近い

