マックスマーラジャパンのお品です。2wayのロングシャツワンピース。上質なコットンの生地は適度なハリ感があり、薄手で滑らかな風合いです。ワンピースとしてはもちろん、羽織りとしても活躍するお品物です。アシンメトリーのデザインで、くるみボタンがかわいいポイント。数回着用したのみ目立ったシミや汚れはないと思います。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨✿ブランドMax Mara MAX MARA マックスマーラweekend ウイークエンドマックスマーラ✿アイテムワンピース ドレス ロング マキシ丈 ミモレ丈 長袖 左右ポケット有 くるみボタン ボタン前開きストライプ ボーダーウエスト切替 Aライン アシンメトリーシャツ タック 刺繍 カーディガン アウター コート ジャケット✿サイズLL相当/表記42肩幅:38.5㎝身幅:45㎝袖丈:61㎝着丈:120㎝⚠平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。✿カラー ライトブルー✿素材 コットン 綿✿シーン卒業式 卒園式 入学式 入園式 七五三結婚式 二次会 食事会 謝恩会 お受験セレモニー お呼ばれ 冠婚葬祭オケージョン イベント パーティー ドレスフォーマル オフィスカジュアル ビジネス面接 通勤 式典 綺麗め春夏秋冬 春スプリング 夏サマー✿付属品 なし୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

