NORRØNA dovre dri3 Jacket

ノルウェー発のアウトドアブランド。

ハンティング用に開発されたジャケットです。

Gore-Texに見劣りしないオリジナルの防水透湿素材dri3を使用。

表面はシャカシャカ音が出て獲物が逃げないように音の少ない起毛した素材を使用しています。

ハンティングに限らず登山やスキー、スノーボードに、カジュアルに幅広くご使用ください!

ご質問あれば、コメントください。

よろしくお願いします!

●カラー : ライトグリーン(カーキです)

●サイズ S

肩幅 48cm

身幅 55cm

着丈 70cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

170cm/64kg 着用

フルマークス正規購入 定価7万円

●状態:

冬の普段着中心に着用。

スノーボードで15日ほど着用しています。

シーム剥がれはありません。

袖の痛みが若干ありますが、使用には支障ありません。

中古品ということをご理解の上ご購入頂きますよう何卒よろしくお願いします。

返品、交換不可

#norrona

#snowboard

#goretex

#jacket

#hardshell

#military

#hunting

#outdoor

#fashion

#ノローナ

#スノーボード

#ゴアテックス

#ハードシェル

#ジャケット

#アウトドア

#ハンティング

#ミリタリー

#ファッション

#カジュアル

#古着

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノローナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

