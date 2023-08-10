【500円引きクーポン】 みや様専用　マイケルコース　バッグ　ミニボストン　ネイビー　ショルダー付 ハンドバッグ

サイズ大体

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縦20✖️底横26（上横22）✖️底幅12

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カラー···ネイビー

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柄・デザイン···無地

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素材···本革

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未使用ですが、

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物を一度入れて下げてみました。

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また、店頭に並んでいたものになりますので小傷等

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上品なネイビーです＾＾

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

サイズ大体縦20✖️底横26（上横22）✖️底幅12カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···本革マイケルコースのミニボストンが好きで集めておりました。未使用ですが、物を一度入れて下げてみました。また、店頭に並んでいたものになりますので小傷等気になる方はご遠慮下さい。(_ _)上品なネイビーです＾＾

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

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