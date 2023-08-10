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【500円引きクーポン】 みや様専用　マイケルコース　バッグ　ミニボストン　ネイビー　ショルダー付 ハンドバッグ

商品の説明

サイズ大体
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縦20✖️底横26（上横22）✖️底幅12
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カラー···ネイビー
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柄・デザイン···無地
サルヴァトーレ フェラガモ ガンチーニ トートバッグ エナメル スウェード
素材···本革
タグ付きピエールアルディ　アルファ　シルバー

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マイケルコースのミニボストンが好きで
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集めておりました。
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未使用ですが、
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物を一度入れて下げてみました。
ダミエ　ノリータ
また、店頭に並んでいたものになりますので小傷等
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気になる方はご遠慮下さい。
【新品未使用】イビサ　キャンバス　レザー　チェック柄　ハンドバッグ
(_ _)
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【希少価値】シャネル ハンドバッグ
上品なネイビーです＾＾

クリスチャン、ディオール、50年物、オールドディオール、ショルダー、ビンテージ

商品の情報

ブランドマイケルコース
商品の状態新品、未使用

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J&M Davidson ハンドバッグ レザー ゴールド金具
サイズ大体縦20✖️底横26（上横22）✖️底幅12カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···本革マイケルコースのミニボストンが好きで集めておりました。未使用ですが、物を一度入れて下げてみました。また、店頭に並んでいたものになりますので小傷等気になる方はご遠慮下さい。(_ _)上品なネイビーです＾＾

商品の情報

ブランドマイケルコース
商品の状態新品、未使用

【500円引きクーポン】 みや様専用　マイケルコース　バッグ　ミニボストン　ネイビー　ショルダー付 ハンドバッグ

12分钟前

【500円引きクーポン】 みや様専用　マイケルコース　バッグ　ミニボストン　ネイビー　ショルダー付 ハンドバッグ

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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マイケルコース ミニボストンバッグ | フリマアプリ ラクマ

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