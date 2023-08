&TEAM x PARCO WINTER CAMPAIGNで開催されていた&TEAM POP-UP STORE「First Howling : ME」で購入したフォトカード36種類コンプリートセットです。

メンバー9人各4種類あります。

バラ売りはしておりません。

初期スレ等ある場合もございますので神経質な方はご遠慮ください。

購入時の銀袋に入れて折れ防止対策をして発送いたします。

他に出品している&TEAMのものでしたら纏めてのお譲りで送料分お値引き可能ですのでご希望の方はコメントお願いいたします!

エンティーム エンチーム

LUNÉ LUNE ルネ

EJ ウィジュ FUMA フウマ K ケイ ケー NICHOLAS ニコラス YUMA ユウマ

JO ジョウ ジョー HARUA ハルア

TAKI タキ MAKI マキ

&AUDITION I-LAND ENHYPEN

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

