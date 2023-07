新品 XXLサイズ メンズ(男女兼用)

【ブランド・商品名】

Junky's Paradise ジャンキーズパラダイス 半袖ボウリングシャツ ボーリングシャツ〔ラスベガス カジノ トランプ スカルハット 総刺繍 レーヨン生地 JBS-601〕ブラック(黒)

【ブランド説明・関連ブランド等】

アメカジ・バイカー・ロック系ブランド『Junky's Paradise』。

『VANSON バンソン』『Norton ノートン』『AVIREX アビレックス』などと肩を並べる大人気ブランドです。

【商品説明】

大人気の総刺繍の半袖ボウリングシャツがリリース!

数々のスカルアートの中から、人気の高い「スカルハット」をメインアートとした、まるでスカジャンを着ているかのようなインパクト抜群のデザインが魅力的です!

ラスベガスを思わせるカジノ感たっぷりの英字ロゴを背景に、トランプ・ダイスを共に総刺繍で描いた、ファンにはたまらない超絶な一枚に完成しました!

【生地・素材】

レーヨン100%生地を使用。

薄地で軽くとても柔らかい、爽やかな上質のレーヨン生地です!

【カラー・サイズ】

カラーはブラック(黒)、サイズはXXLになります。

肩幅52、身幅59、着丈75、袖丈26(cm)

※サイズ(cm)は目安です。測り方などで多少の誤差がございますので、予めご容赦ください。

※基本的にサイズはメンズですが、男女兼用です。

★定価は、16,280円(税込)で、タグ付きの新品になります。

★サイズでお悩みの方へおすすめのサイズの選び方・測り方や、返品に関しましては、恐れ入りますがプロフィールをご覧下さいませ。

ジーンズ(ジーパン・デニムパンツ)・チノパン・ショートパンツ・スウェットパンツ(ジョガーパンツ)に合わせて着るも良し、半袖TシャツやロンT(長袖Tシャツ)との重ね着も良し、スカジャンやダウンジャケットなどのアウターのインナーとして着ても良しです◎

大人気の王道柄を斬新に配置し、素材から縫製、カラーリングに至るまで、こだわり抜いてデザインされた総刺繍半袖ボウリングシャツ、絶対にオススメです!

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

