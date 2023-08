✿アイテム

サルヴァトーレフェラガモ

大変珍しいパッと目をひくフルーツ柄のアンサンブルです

美品✨サルバトーレフェラガモ シルク ニット アンサンブル フルーツ柄 L

セットで合わせていただいても、別々にお召し頂いても◎

薄手の、シルク、ウール 素材で、オールシーズン着用出来ます✨

Lサイズは希少ですのでお早めに…

国内大手ブランドショップにて購入の鑑定済み正規品です。

✿ブランド名 Salvatore Ferragamo

✿カラー アイボリー オフホワイト系ベージュ

✿素材 シルク ウール

✿サイズ L

カーディガン

肩幅 約 41cm

身幅 約 54cm

袖丈 約 60cm

着丈 約 61.5cm

トップス

肩幅 約 40cm

身幅 約 53cm

着丈 約 60.5cm

⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

⚠まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、ヴィンテージ品となります。保管の際の匂いなど素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

(ハンガー、靴、バック、ネックレス、お花等)

✿発送はコンパクトに折りたたみ、最安値の方法で送らせて頂きますので、畳みジワはご了承下さいませ✴︎m(_ _)m

らくらくメルカリ便に設定しておりますが、発送場所、サイズにより、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。ご了承下さいませ。

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

管理No.

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿アイテム超希少✨レア✨Salvatore Ferragamoサルヴァトーレフェラガモアンサンブル セットアップ シルク 絹 ウール ニット トップス カーディガン セット 2枚組 made in italy イタリア製フルーツ柄 花柄 総柄 フラワー パールボタン ヴィンテージ大変珍しいパッと目をひくフルーツ柄のアンサンブルですセットで合わせていただいても、別々にお召し頂いても◎薄手の、シルク、ウール 素材で、オールシーズン着用出来ます✨Lサイズは希少ですのでお早めに…国内大手ブランドショップにて購入の鑑定済み正規品です。✿ブランド名 Salvatore Ferragamo✿カラー アイボリー オフホワイト系ベージュ✿素材 シルク ウール✿サイズ Lカーディガン 肩幅 約 41cm 身幅 約 54cm 袖丈 約 60cm 着丈 約 61.5cmトップス 肩幅 約 40cm 身幅 約 53cm 着丈 約 60.5cm⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。⚠まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、ヴィンテージ品となります。保管の際の匂いなど素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。(ハンガー、靴、バック、ネックレス、お花等)✿発送はコンパクトに折りたたみ、最安値の方法で送らせて頂きますので、畳みジワはご了承下さいませ✴︎m(_ _)mらくらくメルカリ便に設定しておりますが、発送場所、サイズにより、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。ご了承下さいませ。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。管理No.

