独特な 【送料無料】 Candy Stripper リボンショルダーバッグ ハンドバッグ

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LOUISVUITON
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ルイヴィトンヴェルニ エナメルショルダーバック
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FENDI バニティ ズッカ柄 ハンドバッグ キャンバス レザー FF金具 鍵
なければ即購入OKです。
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新品未使用です。
新品未使用 Coach ハンドバッグ
使うことがないので出品します。
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ハンドバッグ、ショルダーバッグの2通りで使用できます。
2305-49｜グッチ ハンドバッグ ダークブラウン GGキャンバス
広めのマチのため、見た目以上の収納でき、アジャスター付きショルダーストラップは取り外し可能です。
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RAFFINATA Gianni Notaro 2way レザー ハンドバッグ
傷、防水対策し発送致します。
GUCCI ピンクベージュのミニボストン ショルダーバック☆
素人の保管になりますので、神経質な方の購入の方ご遠慮ください。
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LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ リュサック バッグ
カラー···ピンク
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素材···フェイクレザー
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商品の情報
|ブランド
|キャンディストリッパー
|商品の状態
|新品、未使用
★ルイヴィトン★ヴァヴァンPM
ブルガリ ハンドバッグ チャンドラ 黒
ご覧頂きありがとうございます。返品、返金は受け付けておりません。ご了承下さい。何か気になる点がありましたらコメントお願いします。なければ即購入OKです。【Candy Stripper(キャンディストリッパー)】商品名：ADORABLE CANDY RIBON SHOULDER バッグ定価：16,500円幅:16 高さ:16 マチ:6 ショルダー部分:108新品未使用です。使うことがないので出品します。ハンドバッグ、ショルダーバッグの2通りで使用できます。広めのマチのため、見た目以上の収納でき、アジャスター付きショルダーストラップは取り外し可能です。傷、防水対策し発送致します。素人の保管になりますので、神経質な方の購入の方ご遠慮ください。カラー···ピンク柄・デザイン···その他、リボン素材···フェイクレザー
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|ブランド
|キャンディストリッパー
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