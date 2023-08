未使用デッドストック、フラッシャー付US製ヴィンテージ60年代JCペニービックマックシャンブレーシャツ

サイズ 15

商品状態:

60年代デッドストック未使用タグ付き

vintageもの ユーズものに理解がある方のご購入をお願いします。

[実寸]

肩幅 約45センチ

身幅 約58センチ

着丈 約87センチ

袖丈 袖先〜肩 約66センチ

袖丈 袖先〜脇下 約59センチ

になります。

未使用デッドストック、フラッシャー付US製ヴィンテージ60年代JCペニービックマックシャンブレーシャツサイズ 15商品状態:60年代デッドストック未使用タグ付きvintageもの ユーズものに理解がある方のご購入をお願いします。[実寸] 肩幅 約45センチ身幅 約58センチ着丈 約87センチ袖丈 袖先〜肩 約66センチ袖丈 袖先〜脇下 約59センチになります。

