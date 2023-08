【ご予約品】 伊藤理々杏 生写真フルコンプ 乃木坂46 生写真 アイドル

即購入不可です。

コメント前、購入前にはプロフィールとこちらの商品の説明欄をよくご確認ください。

3人のプリンシパル〜

最新の生写真(シフォンワンピ・ジャケットセットアップ)まで全てあります。

各シングルの封入生写真も含みます。

乃木フェス生写真(プリントカード)は含みません。

生写真を入れたファイルごと発送します。

※こちらの商品は福袋等のランダム商品ではございません。

コンプ数がかなり多い為、すべての種類の生写真の名称を列挙しておりませんが、初期のプリンシパルの生写真から最新のweb生写真までの生写真が1コンプずつ入ったフルコンプという商品です。

※コンプごとのバラ売りは一切対応致しません。

ただし、重複しているコンプはこちらとは別に出品していますので、#tofu伊藤理々杏 こちらのタグ等を参照して頂き是非ご検討ください!

このコンプの画像が見たい。等の何か要望がございましたらお気軽にコメントにてお知らせください。

商品の中にはトレード等で入手したものもございますので、細かい傷等気になる方は購入お控えください。

購入後のクレームは受け付けません。

また、商品発送中のトラブルについて一切責任を負いません。

コンプの商品の場合、ポーズごとのバラ売りはしておりません。

また、発送までの日数はあくまでも目安としてお考えいただければ幸いです。

下記のように #tofuメンバー名 で検索すると、出品しているメンバー毎の生写真が検索できます。

#tofu

#tofu伊藤理々杏

#tofuフルコン

乃木坂46 生写真

フルコン フルコンプ

伊藤理々杏

99956

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

