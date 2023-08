【まずはじめに】

BOGLIOLI x BEAMS F 別注 テーラードジャケット ストライプ

▪️男性

#スペシャルアイテムマン

【以下、商品情報】

こちらBALENCIAGA バレンシアガのテーラードジャケット、スーツジャケットとなります。公私共に使いやすいジャケットです。

カラーは希少なカーキグリーンです。老舗ファブリックメーカーのフェリッツェタバッソの生地を使っており、しっかり目の高品質な生地となっております。

誰ともかぶりたくない、オシャレに拘ってる方向けのジャケットです。

サイズ

サイズ感はLサイズほどです。詳しくは実寸ご確認ください。

着丈73

肩幅46

身幅57

袖丈59

素材

ポリエステル

綿

キュプラ

状態

新品未使用です。ただ、少し長い間保管しておりましたので、保管ジワなどはご理解ください。あくまでも一度人の手に渡ったものですので、店頭同様ではありません。クリーニングしてから使って頂ければと思います。細かな部分のご理解もお願いします。

Martin Margiela

COMME des GARCON コムデギャルソン

バーバリー

DANTON ダントン

ブラックレーベル

ディーゼル

アルマーニ

ジャックローズ

アバハウス

ポールスミス

コムサ

ジャーナルスタンダード

ユナイテッドアローズ

シップス

ユニクロ

グッチ

カルバンクライン

ドルチェ&ガッバーナ

ロエベ

フェンディ

ヴェルサーチ

ダンヒル

コーチ

エトロ

など好きな方へ。

発送方法・・・最安値になるように梱包します。

状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。

発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

こちらBALENCIAGA バレンシアガのテーラードジャケット、スーツジャケットとなります。公私共に使いやすいジャケットです。カラーは希少なカーキグリーンです。老舗ファブリックメーカーのフェリッツェタバッソの生地を使っており、しっかり目の高品質な生地となっております。誰ともかぶりたくない、オシャレに拘ってる方向けのジャケットです。サイズサイズ感はLサイズほどです。詳しくは実寸ご確認ください。着丈73肩幅46身幅57袖丈59素材ポリエステル綿キュプラ状態新品未使用です。ただ、少し長い間保管しておりましたので、保管ジワなどはご理解ください。あくまでも一度人の手に渡ったものですので、店頭同様ではありません。クリーニングしてから使って頂ければと思います。細かな部分のご理解もお願いします。発送方法・・・最安値になるように梱包します。状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。

