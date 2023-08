当ショップではヴィンテージ(ビンテージ)物や90s、USA製等の定番アイテムからカレッジロゴや企業ロゴ、太アーム等のトレンド物を多く取り揃えております!

【色】

画像参照

【状態】

■商品の状態ランク:A

N= 新品

S= 新品同様品・未使用品

A= 使用感があるが状態良好である

B= 多少のキズ・汚れがある

C= キズ・汚れ多・かなり使用感がある

【サイズ】

38(M相当)

着丈/身幅/肩幅/袖丈 (cm)

61 62 60 53

ビッグシルエット、ゆるだぼがトレンドなので、メンズ レディース問わずユニセックスに着用できます!

#一期一会_全商品

#一期一会_ニット

管理番号

2

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

当ショップではヴィンテージ(ビンテージ)物や90s、USA製等の定番アイテムからカレッジロゴや企業ロゴ、太アーム等のトレンド物を多く取り揃えております!モヘア混アニマル刺繍立体ニットセーターヴィンテージ古着ゆるダボ90s【色】画像参照【状態】■商品の状態ランク:AN= 新品S= 新品同様品・未使用品A= 使用感があるが状態良好である B= 多少のキズ・汚れがあるC= キズ・汚れ多・かなり使用感がある【サイズ】38(M相当)着丈/身幅/肩幅/袖丈 (cm)61 62 60 53ビッグシルエット、ゆるだぼがトレンドなので、メンズ レディース問わずユニセックスに着用できます!#一期一会_全商品#一期一会_ニット管理番号2

