セブンテン SEVEN TEN BY MIHO KAWAHITO の大人気のブラウスです。

新品未使用です。

スカートにもパンツにも合わせやすく、いろいろなコーディネートを楽しめると思います。

■デザイン

袖口のゴムが贅沢な分量の生地を美しくまとめます。

トップのスナップボタンはゴールドでワンポイントに。

留めたり外したりと雰囲気を変えて楽しめます。

スカート、パンツどちらにも合わせやすく、ウエストもイン/アウトどちらでもバランスの良い丈感。

TUCK BALLOON SLEEVE BL

■公式サイズ S

着丈 64cm

バスト 144cm

袖丈 34cm

袖口 31cm

新品未使用です。

一度は人手に渡ったものですので、ご理解いただける方にお譲りいたします。

細かい点が気になる方は、購入をお控えいただければと思います。

※お手数ですが、プロフィールをお読みいただき、ご了承の上でご購入ください。

※他でも出品しており、お譲りする方が決まりましたら取消しいたします。

セルフォード、アプワイザーリッシェ、ジャスグリッティー、アナイ、マイストラーダ、ヨーコチャン、チェスティ、アルページュストーリー、tsuru by mariko oikawaなどお好きな方にも。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 新品、未使用

