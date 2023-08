グッチ スニーカー 6 メンズ

サイズ表記 6 【25センチ】

10回程度は着用しておりますが、

雨天などの仕様はなしです。

目立つ型崩れなどありません。

中古品の為、汚れ、箱崩れ、保存袋のシワ、擦れ、靴底の汚れなどは写真をご確認後、ご納得の上、ご購入お願いいたします。

追加写真などご希望の方はコメントお願いいたします。

コメントなしの即購入OKです。

コメントいただいておりましても即購入の方が優先になります。

採寸の方は実寸とは多少異なる場合がございますが、

ご理解いただき、目安にしていただけたらと思います。

店頭商品ではなくあくまで自宅保管です。

ご理解いただいた上でご購入下さい。

見落とし等ある場合がございます。

梱包内容、細かいこと等、お気にされる方はご遠慮下さいますよう、よろしくお願いします。

メインカラー···オレンジ

スニーカー型···ハイカット(High)

サイズ IT/EU UK/AU US KR 日本サイズ

(MM) (センチ)

6 40 6 6.5 250 25

#グッチ

#GUCCI

#スニーカー

#オレンジスニーカー

#ハイカット

#Gucci

#GucciOffTheGridHighTopOrangeGG

#6

#25

#ハイカットスニーカー

#グッチスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド グッチ 商品の状態 傷や汚れあり

