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商品の説明
※素材 PT900
Fillyjonk フィリフヨンカ 天然石 建物リング
※ダイヤモンド 1.002ct K-SI2
【ダイヤモンド】 リング 21号 pt900 0.47ct 結婚指輪 婚約指輪
※ダイヤモンド 0.52ct
リング 指輪 19号 フルエタニティリング 使用回数3回
※サイズ 約12号
カルティエ ハッピーバースデー 2C ホワイトゴールド ナローリング Au750
※重さ 5.8g
Pt K18PG クリスカット ダイヤモンド リング 0.30ct
※新品・未使用
【美品】CHANEL シャネル ココ カメリア 2連リング
※ソーティング付き(CGL)
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agete リング ダイヤモンド
プラチナダイヤモンドリングです♡
ティファニートゥギャザーPt950約6.2g17号#57ミルグレインバンドリング
中石のマーキーズカットのダイヤモンドは1カラット周りと両サイドのメレダイヤモンドは0.52カラット、トータルで1.522カラット。キズの少ない上質なダイヤモンドが使用されてます。
ココシュニック S字ダイヤモンドハーフエタニティリング USED 美品
ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)
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ピンクスピネル ダイヤモンド エタニティリング 12号
★ソーティングが付いております
K18 リング ムーンストーン 月長石
新品同様 カルティエ ラブウェディングリング 18金 #49 新品仕上げ済み
気になる事は質問にお願いします。
k18 ローズカット ブラウンダイヤ フルエタニティリング インドジュエリー
新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪
203 ジュエリー リング 指輪 ダイヤ
〈337〉ティファニー i love you リング シルバー 925
#ダイヤモンド #PT #プラチナ #リング #ファションリング #ミルキー #グレード付き
1.28ctプリンセスダイヤモンドフルエタニティリング
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
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K18 ダイヤモンド/0.50ct リング 8.5号[g13-78］
※素材 PT900※ダイヤモンド 1.002ct K-SI2※ダイヤモンド 0.52ct※サイズ 約12号※重さ 5.8g※新品・未使用※ソーティング付き(CGL)プラチナダイヤモンドリングです♡中石のマーキーズカットのダイヤモンドは1カラット周りと両サイドのメレダイヤモンドは0.52カラット、トータルで1.522カラット。キズの少ない上質なダイヤモンドが使用されてます。ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)★ソーティングが付いております気になる事は質問にお願いします。新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪#ダイヤモンド #PT #プラチナ #リング #ファションリング #ミルキー #グレード付き
商品の情報
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新品、未使用
2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2 total 1.522ct リング
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41分钟前
2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2 total 1.522ct リング
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145,958
(税込) 送料込み
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リング
PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2 total 1.522ct
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出品者
e77e3a
1524
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2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2 total 1.522ct リング
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