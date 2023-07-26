2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2　total 1.522ct リング

※素材 PT900

Fillyjonk フィリフヨンカ 天然石 建物リング

※ダイヤモンド 1.002ct K-SI2

【ダイヤモンド】 リング 21号 pt900 0.47ct 結婚指輪 婚約指輪

※ダイヤモンド 0.52ct

リング 指輪 19号 フルエタニティリング 使用回数3回

※サイズ 約12号

カルティエ ハッピーバースデー 2C ホワイトゴールド ナローリング Au750

※重さ 5.8g

Pt K18PG クリスカット ダイヤモンド リング 0.30ct

※新品・未使用

【美品】CHANEL シャネル ココ カメリア 2連リング

※ソーティング付き(CGL)

シンプル！k18 幅広 甲丸 リング 3.67g M1293



agete リング ダイヤモンド

プラチナダイヤモンドリングです♡

ティファニートゥギャザーPt950約6.2g17号#57ミルグレインバンドリング

中石のマーキーズカットのダイヤモンドは1カラット周りと両サイドのメレダイヤモンドは0.52カラット、トータルで1.522カラット。キズの少ない上質なダイヤモンドが使用されてます。

ココシュニック S字ダイヤモンドハーフエタニティリング USED 美品

ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)

K18 太めのギザギザリング 約13号



ピンクスピネル ダイヤモンド エタニティリング 12号

★ソーティングが付いております

K18 リング ムーンストーン 月長石



新品同様 カルティエ ラブウェディングリング 18金 #49 新品仕上げ済み

気になる事は質問にお願いします。

k18 ローズカット ブラウンダイヤ フルエタニティリング インドジュエリー

新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪

203 ジュエリー リング 指輪 ダイヤ



〈337〉ティファニー i love you リング シルバー 925

#ダイヤモンド #PT #プラチナ #リング #ファションリング #ミルキー #グレード付き

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※素材 PT900※ダイヤモンド 1.002ct K-SI2※ダイヤモンド 0.52ct※サイズ 約12号※重さ 5.8g※新品・未使用※ソーティング付き(CGL)プラチナダイヤモンドリングです♡中石のマーキーズカットのダイヤモンドは1カラット周りと両サイドのメレダイヤモンドは0.52カラット、トータルで1.522カラット。キズの少ない上質なダイヤモンドが使用されてます。ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)★ソーティングが付いております気になる事は質問にお願いします。新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪#ダイヤモンド #PT #プラチナ #リング #ファションリング #ミルキー #グレード付き

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

1.28ctプリンセスダイヤモンドフルエタニティリングJewel closet by L&Co. ダイヤモンド クロスリングノジェス リング 5本 まとめ売りですBaccarat バカラ コキアージュ ライトグリーン 9号 リング 指輪⭐︎【高級】天然 アクアマリン リング ペンダントトップ 2Way 19.3mmFENDI フェンディ リング 指輪 アクセサリー aq7129ビンこ様専用❣️モアッサナイト5.00 12サイズクリスチャンディオール リング美品 Pt900 大粒! 翡翠 ヒスイ9.48 ダイヤ ペリドット リング 指輪K18 ダイヤモンド/0.50ct リング 8.5号[g13-78］