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2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2　total 1.522ct リング

商品の説明

※素材　PT900
Fillyjonk フィリフヨンカ 天然石 建物リング
※ダイヤモンド　1.002ct　K-SI2
【ダイヤモンド】 リング　21号　pt900　0.47ct 結婚指輪　婚約指輪
※ダイヤモンド　0.52ct
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※サイズ　約12号
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※重さ　5.8g
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※新品・未使用
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※ソーティング付き(CGL)
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ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)
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★ソーティングが付いております
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気になる事は質問にお願いします。
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新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪
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#ダイヤモンド　#PT　#プラチナ　#リング　#ファションリング　#ミルキー　#グレード付き

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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※素材　PT900※ダイヤモンド　1.002ct　K-SI2※ダイヤモンド　0.52ct※サイズ　約12号※重さ　5.8g※新品・未使用※ソーティング付き(CGL)プラチナダイヤモンドリングです♡中石のマーキーズカットのダイヤモンドは1カラット周りと両サイドのメレダイヤモンドは0.52カラット、トータルで1.522カラット。キズの少ない上質なダイヤモンドが使用されてます。ボリュームがありとてもゴージャスです(*^_^*)★ソーティングが付いております気になる事は質問にお願いします。新しいリングケースに入れてお送りさせていただきます♪#ダイヤモンド　#PT　#プラチナ　#リング　#ファションリング　#ミルキー　#グレード付き

商品の情報

商品の状態新品、未使用

2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2　total 1.522ct リング

41分钟前

2022年春の PTダイヤモンドリング 1.002ct K-SI2　total 1.522ct リング

¥317,300 ¥145,958

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e77e3a

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