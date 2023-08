■ご覧頂きありがとうございます。

○ブランド

アークテリクス

○商品名

アークテリクス スコーミッシュフーディー

○商品説明

ご覧頂きありがとうございます。

color: Black(ブラック)

size: XL

新品、未使用、タグ付き、並行輸入品になります。

軽量かつ強度に優れた耐風機能をもった素材を採用。

DWR (耐久撥水性) 加工が施されているので、小雨程度の雨であれば水滴を弾いて水濡れから身を守れます。

天気・温度変化の激しいシーンで大変重宝するジャケット。軽量素材と立体パターンで着心地は快適です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

