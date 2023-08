レデッサンドゥデューのスマイルダイヤモンドネックレスです。スマイルチャームに少々擦れがございますので、価格を下げてお譲りいたします。詳細など写真をご参考になさってください。おめめ部分のダイヤモンド2粒、かわいいです。

箱、証明書付き

Information

Brandles desseins de DIEU(レ・デッサン・ドゥ・デュー)

商品番号ld338dnc

素材18金イエローゴールド、ダイヤモンド

モチーフサイズ

高さ約6.45ミリ

幅約6.45ミリ

厚み約0.94ミリ

Diamond2Pcs(約1.1ミリ×2)

カラット数約0.012ct

チェーンの長さ40センチ(アジャスター使用時37センチ)線径:約0.23ミリ、幅:約0.8ミリ

生産国日本

#レデッサンドゥデュー

#スマイリー

#ダイヤモンド

#K18

#THEKISS

#agete

#JEWELRYTSUTSUMI

#4℃

#STARJEWELRY

材質···K18(18金)

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

