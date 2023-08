✨匿名・即日発送✨

#mochaアパレル一覧はこちら

〈アイテム〉ドレス

〈ブランド〉goabelle グラベラ

〈カラー〉黒 ブラック

※照明や液晶の設定により見え方が異なる可能性がありますのでご了承ください

〈サイズ〉 表記11(L相当)

※平置き採寸 cm

肩幅37

身幅41

ウエスト37

袖丈57

着丈130

※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください

〈素材〉画像参照

〈状態〉

長年自宅にて保管していたため、レースの部分に折り目がついています。※全体感で見ていただくとあまり気になりません

胸パットに黄ばみがございます(写真⑨)

ボディ部分に目立った汚れ、シミ、傷などはありません。

中古品ですがまだまだ着ていただけます^^

⚠︎お洋服以外の小物類はつきません

〈特徴、ポイント、おすすめ〉

レトロでダークな雰囲気が素敵なドレスです!

上半身はベロア生地で、デコルテが出る首元なのでアクセサリーも映えるデザインです♪

大きく広がるレースのスカートが上品で、主役級の1着です!

背中は大きく開くので着脱らくらくです。

ウエストのリボンは着脱可能です。

胸パットが付いているのでこれ1枚で着ていただけます!

謝恩会、発表会、パーティー、演奏会、ステージ衣装、ハロウィン仮装など、フォーマルな場で大活躍します◎

〈発送方法〉

匿名、即日発送、送料無料

水濡れ対策の袋に入れ、圧縮させていただき

らくらくメルカリ便で発送予定

(梱包後のサイズによってはゆうゆうメルカリ便に変更になります)

■ 素人検品、自宅保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします

■即購入OKです♪

■お洋服2点以上ご購入でセット割にさせていただきます!他のアイテムも併せてご覧ください♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラベラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

✨匿名・即日発送✨#mochaアパレル一覧はこちら〈アイテム〉ドレス〈ブランド〉goabelle グラベラ〈カラー〉黒 ブラック※照明や液晶の設定により見え方が異なる可能性がありますのでご了承ください〈サイズ〉 表記11(L相当)※平置き採寸 cm肩幅37身幅41ウエスト37袖丈57着丈130※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください〈素材〉画像参照〈状態〉長年自宅にて保管していたため、レースの部分に折り目がついています。※全体感で見ていただくとあまり気になりません胸パットに黄ばみがございます(写真⑨)ボディ部分に目立った汚れ、シミ、傷などはありません。中古品ですがまだまだ着ていただけます^^⚠︎お洋服以外の小物類はつきません〈特徴、ポイント、おすすめ〉レトロでダークな雰囲気が素敵なドレスです!上半身はベロア生地で、デコルテが出る首元なのでアクセサリーも映えるデザインです♪大きく広がるレースのスカートが上品で、主役級の1着です!背中は大きく開くので着脱らくらくです。ウエストのリボンは着脱可能です。胸パットが付いているのでこれ1枚で着ていただけます!謝恩会、発表会、パーティー、演奏会、ステージ衣装、ハロウィン仮装など、フォーマルな場で大活躍します◎〈発送方法〉匿名、即日発送、送料無料水濡れ対策の袋に入れ、圧縮させていただきらくらくメルカリ便で発送予定(梱包後のサイズによってはゆうゆうメルカリ便に変更になります)■ 素人検品、自宅保管、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします■即購入OKです♪■お洋服2点以上ご購入でセット割にさせていただきます!他のアイテムも併せてご覧ください♪#mochaアパレル一覧はこちら

